Ganaderos y agricultores regalan patatas y carne en la segunda tractorada en Ourense y se reúnen con Medio Rural

Una tractorada de ganaderos colapsa el centro de Ourense en contra del acuerdo de la UE con Mercosur y en defensa de una Política Agrícola Común (PAC) “justa” - Rosa Veiga - Europa Press

OURENSE, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Ganaderos y agricultores se han concrentrado de nuevo este martes frente a la Subdelegación del Gobierno en Ourense, para regalar patatas y carne en la segunda jornada de "tractorada" en la ciudad, y se han reunido con responsables de Medio Rural en la provincia.

Se trata de una concentración que sucede a la celebrada este lunes, después de que decenas de tractores y coches se trasladasen hasta la Subdelegación desde el polígono de San Cibrao das Viñas, bajo el lema 'Gandeiros Unidos. Sen campo, a cidade non come' y 'Basta xa. Están a matar o rural', con el objetivo de trasladar el descontenco con el acuerdo de la UE con Mercosur y en defensa de una Política Agrícola Común (PAC) "justa".

Tal y como ha explicado Miguel Gómez, un ganadero de Maceda que se encuentra entre los organizadores de la tractorada, tras lograr reunirse con el subdelegado del Gobierno, Eladio Santos, este lunes, la cuestión ahora es "poner en balanza" si, en base al tratado actual, compensa "traer alimento de muy baja calidad y malo para la sociedad", alimentándolo "a bajo coste", o si "tratar de convencer a la gente" de que ganaderos y agricultores de la provincia "no son los malos".

"Nosotros no estamos en contra de nuestros consumidores, estamos aquí para darles un alimento de calidad y tratar de seguir luchando", ha añadido Gómez. Así, ambos colectivos han mantenido una reunión con responsables provinciales de la Consellería de Medio Rural para "plantear el tema de la dermatosis"; una enfermedad que, según ha trasladado, "está entrando por otros países" y "sacrifica las explotaciones ganaderas".

Asimismo, Miguel Gómez ha manifestado, además, la necesidad de "revisar la tabla de regularización de las indemnizaciones", pero "conservando la cabaña ganadera", sin recurrir a sacrificaciones. "Yo no quiero que me sacrifiquen mis animales, quiero que haya un plan antes de la enfermedad, no después", ha añadido.

Así las cosas, los participantes han avanzado que mantendrán la tractorada "por lo menos hasta el viernes" para reclamar, además, "los recortes en la PAC". "Somos intermediarios de las ayudas de la PAC para poder servir alimento a un precio asequible para el consumidor", ha añadido.

En concreto, ganaderos y agricultores han venido de zonas como A Limia, Manzaneda, Viana do Bolo y Maceda, (Ourense) o Deza (Pontevedra), así como algunos productores de la provincia de Lugo.