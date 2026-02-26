El gasto en I+D interna en biotecnología alcanza los 175,16 millones en Galicia en 2024, un 19% más

SANTIAGO DE COMPOSTELA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El gasto en I+D interna en biotecnología alcanzó los 175,16 millones de euros en Galicia en 2024, lo que supone un incremento del 19,08% respecto al año anterior, según los datos que publica este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En la distribución entre empresas y resto de sectores (administración pública, IPSFL y enseñanza superior), estos últimos vuelven a acaparar la mayor parte del gasto durante el ejercicio de 2024, con 112,04 millones, frente a 63,12 millones.

En el conjunto estatal, el gasto en actividades de I+D interna relacionadas con la biotecnología alcanzó los 3.144 millones de euros en el año 2024, con un aumento del 14,4% respecto al año anterior. Este gasto supuso el 13,1% del gasto total en actividades de I+D interna.

Las comunidades autónomas que realizaron mayor gasto en actividades de I+D interna en biotecnología en el año 2024 fueron Cataluña (con el 33,8% del total), Comunidad de Madrid (24,4%) y Andalucía (9,2%).