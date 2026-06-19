El gasto previsto por los gallegos en las vacaciones de este verano se queda en poco más de 1.100 euros, según Cetelem

Archivo - Decenas de personas en la playa de Samil, en Vigo - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los gallegos tienen previsto gastar en las vacaciones de este verano una media de 1.133 euros, cifra prácticamente idéntica a la del año anterior, que había sido de 1.129 euros, una perspectiva que queda un 10% por debajo de la media española total, según el zoom anual sobre la intención de gasto del Observatorio Cetelem.

Según los datos de una encuesta online a mil personas mayores de edad, el 67% de los gallegos que respondieron manifiesta su intención de viajar durante las vacaciones de verano, cuatro puntos porcentuales por debajo de lo declarado el año anterior y ocho por debajo de la media española.

El importe medio de gasto de los gallegos que sí viajarán durante su descanso estival es de 1.398 euros. El 44% espera mantener el presupuesto respecto al año pasado, mientras que el 30% planea reducir su gasto.

El 73% de los encuestados expresa su preferencia por los viajes dentro del territorio nacional. En cualquier caso, el turismo de playa es el favorito para los viajeros tanto dentro como fuera de España, con un 84%.

El 61% de los encuestados que declaró tener intención de viajar mencionan salir a restaurantes como actividad principal durante las vacaciones. Ir de compras (38%) y realizar deporte (33%) son otras de las actividades mencionadas por los gallegos.

LOS QUE NO VIAJAN

Aproximadamente uno de cada tres encuestados prevé quedarse en su lugar de residencia durante las vacaciones. El 71% de ellos lo atribuye a su situación económica, un dato que se incrementa en dos puntos porcentuales respecto a 2025 y es seis puntos superior a la media en España.

Los siguientes motivos más mencionados para no viajar son el encarecimiento del precio del alojamiento y la preferencia por el ahorro, con un 23% en ambos casos.

Prevén realizar actividades durante los meses de verano, con un gasto medio de 586 euros. Entre los no viajeros, salir a restaurantes, con un 42%, seguida de ir a conciertos y al cine, son las actividades más mencionadas.