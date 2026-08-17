El globo de Betanzos finaliza su travesía en Cerceda tras recorrer 32 kilómetros

Betanzos celebra este martes la primera 'jira de Os Caneiros' con un dispositivo especial de seguridad - ARUME

A CORUÑA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El globo de San Roque de Betanzos (A Coruña) ha completado su travesía de esta edición tras caer sobre las 2,50 horas de esta madrugada en el lugar de Xende, en A Silva (Cerceda).

Lo ha hecho, según ha informado el Ayuntamiento de Betanzos después de recorrer 32 kilómetros desde la Prza García Naveira, donde se elevó a las 00.56 horas.

Los servicios municipales de Protección Civil realizaron el seguimiento continuo del aerostato de papel durante el vuelo hasta el lugar en el que cayó, en una zona de matorrales.