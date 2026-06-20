El Gobierno central inicia el procedimiento para declarar el Campo de Aragón de Ourense Lugar de Memoria Democrática

Campo de Aragón de Ourense - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

OURENSE, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha iniciado el procedimiento par declarar el Campo de Aragón de Ourense, situado en los terrenos del antiguo cuartel de San Francisco, como Lugar de Memoria Democrática.

Así lo ha avanzado el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, en una visita este sábado a la ciudad, en la que estuvo acompañado del delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco y el subdelegado del Gobierno en Galicia, Eladio Santos.

Y es que este espacio fue escenario de numerosos fusilamientos tras el golpe de estado de julio de 1936, ya que según la documentación recogida en el expediente, entre 1936 y 1939 fueron asesinadas allí 133 personas. Entre ellas, figura el alcalde de la ciudad, Manuel Suárez Castro, y Erundina Álvarez Pérez, la única mujer ejecutada en este lugar.

Martínez López ha afirmado que la democracia española "tiene el deber de recordar a quien sufrió persecución, prisión o muerte por defender valores que a día de hoy permiten vivir en libertad".

Por eso, convertir el Campo de Aragón en Lugar de Memoria Democrática es "sacar a estas personas del olvido, dignificarlas, honrar a sus familias y reafirmar el compromiso colectivo" para que hechos como aquellos "no vuelvan a repetirse jamás".

"Hay que hablar de ellos, la democracia tiene que hablar de ellos y tiene que hablar de ellos con nombres y apellidos", ha enfatizado, señalando que si se opta por hacer un monolito en homenaje contarán con la ayuda de su organismo.

La futura declaración permitirá impulsar acciones de señalización, divulgación y homenaje a las víctimas mediante recursos audiovisuales, paneles informativos y a la incorporación del lugar a los circuitos nacionales e internacionales de memoria democrática.

Al añadir este lugar al inventario para efectuar su declaración todas las provincias gallegas contarán con un lugar de memoria democrática. "Seguro que hay muchos más, pero sin lugar a dudas que ya haya uno en cada provincia es fundamental", ha concluido.