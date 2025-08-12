El Gobierno central responde al PP que invirtió más de 275,5 millones desde 2018 en la conectividad en Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno central ha respondido al PP de Galicia que invirtió más de 275,5 millones desde 2018 en la conectividad en Galicia, definiendo esta actuación como "un esfuerzo sin precedentes que está transformando el acceso a Internet de alta velocidad en todos los rincones de la Comunidad".

Así lo ha subrayado la Delegación del Gobierno en una nota de prensa en respuesta a las acusaciones del viceportavoz del PP en el Parlamento, Julio García Comesaña, quien acusó al Gobierno del Estado de "castigar" a Galicia en materia de conectividad.

En este contexto, la Delegación ha explicado que solo a través del programa ÚNICO Banda Ancha, que se ejecuta hasta finales de 2025, Galicia recibió casi 135 millones de euros, que permitirán llevar fibra óptica de alta velocidad a 290.000 viviendas y empresas de toda Galicia.

Estos proyectos, ha ampliado, impulsados por el Ministerio de Transformación Digital están financiados con fondos europeos, con una inversión de 38,2 millones en A Coruña para alcanzar 71.276 unidades inmobiliarias, 39,1 millones en Lugo para el despliegue en 89.316 unidades inmobiliarias, más de 30 millones en Ourense para aproximar la fibra a 64.126 unidades inmobiliarias y de más de 27 millones en Pontevedra para beneficiar a 63.299 viviendas y empresas.

A renglón seguido, ha enfatizado que "España lidera el despliegue de fibra óptica en Europa" y se sitúa en la vanguardia a nivel mundial, con el "objetivo de que a finales de 2025 todo el territorio disponga de Internet de alta velocidad bien por fibra óptica o a través de satélite".

Asimismo, el Gobierno central ha señalado el programa ÚNICO 5G, que ha destinado a Galicia más de 76 millones de euros para desplegar tanto redes pasivas de fibra óptica (backhaul) como redes activas 5G, con una inversión de 25,4 millones en A Coruña, 21,8 millones en Lugo, 18,8 en Ourense y 9,9 millones en Pontevedra. Un despliegue que permitirá dar cobertura a 181.964 habitantes y más de 5.800 kilómetros de carreteras en Galicia.

También, ha enumerado otros programas puestos en marcha como el Plan ÚNICO Demanda Rural que garantiza acceso a Internet de 100 Mbps en zonas aisladas o sin cobertura, el Plan ÚNICO Industria para reforzar la conectividad en polígonos y centros logísticos y el Plan ÚNICO Edificios que apoya la mejora de las infraestructuras de telecomunicaciones en edificios anteriores al año 2000.