El Gobierno confía en que el profesor que abusó de una menor en Ourense llegue a España "en las próximas horas o días"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, se ha mostrado confiado en que Martiño Ramos --profesor que abusó de una menor en Ourense y que huyó tras ser condenado a 13 años de prisión-- llegue a España "en las próximas horas o en los próximos días" para cumplir su pena.

En este contexto, Ramos fue detenido este lunes en la capital cubana --donde residía desde julio de este año--, después de que la Policía Nacional lo incluyera en la lista de los diez fugitivos más buscados por las autoridades españolas por abusar sexualmente de etse menor recurriendo a "prácticas sádicas".

A preguntas de la prensa este martes sobre los trámites de extradición y por la posibilidad de traer a Martiño Ramos a Galicia, Blanco ha detallado que "la documentación ya está presentada". "Por lo que confiamos en que en los próximos días lo tengamos en España cumpliendo la pena a la que fue condenado de forma firme", ha aseverado.

Asimismo, ha aprovechado para agradecer la colaboración a la Policía Judicial de Madrid, pero también a la Policía Nacional de Ourense, "que estuvo trabajando a destajo para localizarlo y, en este momento, está tratanto de trasladarlo para que cumpla la pena".

Con todo, la Policía Nacional había pedido en las últimas horas a Cuba que extremara las medidas de vigilancia sobre Martiño Ramos Soto, sobre el que pesaba una orden internacional de detención desde el 31 de octubre.

El fugitivo huyó de España en julio, antes de que el 16 de septiembre pasado la autoridad judicial emitiera una orden de búsqueda nacional para que ingresara en prisión.

Aún así, desde el 31 de octubre había ya una orden internacional y se habían intensificado los contactos con las autoridades cubanas, un país con el que España no tiene acuerdo de extradición bilateral.