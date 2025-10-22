El Gobierno confirma que Galicia ya acoge a uno de los menores migrantes trasladados desde Canarias y Ceuta

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha confirmado que uno de los 317 menores migrantes que el Gobierno ha planificado trasladar a Galicia desde Canarias y Ceuta, en base al Real Decreto aprobado en agosto, ya ha sido reubicado en la Comunidad.

Así lo ha trasladado en preguntas de los medios tras una reunión con miembros del Ayuntamiento de Santiago este miércoles. Además, en esta jornada se ha conocido que la ciudad de Lugo acogerá a un grupo de 15 menores solicitantes de asilo, que el Gobierno central debe reubicar también desde Canarias por orden del Tribunal Supremo.

Preguntada por el lugar en el que se alojarán estos 15 menores migrantes, Rego ha apuntado, de manera general, que "no toca decir exactamente el dónde": "Lo que toca plantear es tener un sistema de acogida, y ha habido tiempo".

Las derivaciones de menores solicitantes de asilo se producen como respuesta al auto del Tribunal Supremo, que en marzo pidió al Ejecutivo que se hiciese cargo con su medios de unos 1.000 niños en esta situación.

Al respecto de los 317 menores migrantes que deben ir llegando a Galicia en base al Real Decreto, Rego ha asegurado que la reubicación se está realizando de forma "sensata y equilibrada" para "no saturar ningún sistema de acogida y dar tiempo a la adaptación".

"Iremos viendo de aquí al mes de marzo cuáles son las realidades de estos niños", ha apuntado la ministra. En este sentido, un panel de personas relacionadas con los servicios sociales se encarga de evaluar la situación especifíca de cada niño y niña para garantizar que la acogida se da en "las mejores condiciones".