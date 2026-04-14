El Gobierno declara el nudo de Maciñeira, en As Pontes (A Coruña), como de transición justa

Archivo - Imagen de archivo de la central térmica de As Pontes - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

A CORUÑA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros, a petición del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), ha acordado designar el nudo de Maciñeira 400 kV, de As Pontes (A Coruña) como nudo de transición justa, ligado al cierre de la central térmica de carbón en la localidad.

El Gobierno ha explicado que la designación permitirá la celebración de un concurso de transición juta para otorgar su capacidad de acceso a la red eléctrica a nuevos proyectos de renovables y almacenamiento que aporten actividad económica y empleo con el menor impacto ambiental.

La central térmica se conectaba al nudo Pontes García Rodríguez 400 kV, pero al ser nula su capacidad de acceso, el Gobierno modificó la vigente Planificación de Electricidad 2021-2026 para incorporar la subestación de Maciñeira 400 kV, con el objetivo de permitir la conexión de nuevas instalaciones renovables y de almacenamiento, y favorecer el suministro de nuevos proyectos industriales.

SEGUNDO CONCURSO DE TRANSICIÓN JUSTA DE GALICIA

Tras la declaración, el Instituto para la Transición Justa (ITJ), organismo adscrito al Miteco, podrá regular y convocar un concurso de transición justa para la zona de As Pontes, el segundo de Galicia, con criterios específicos para maximizar su impacto socioeconómico con el mínimo impacto ambiental.

El ITJ ha publicado recientemente la propuesta de resolución provisional del primer concurso de estas características en la Comunidad gallega, en el nudo de Meirama 220 kV, que adjudica sus 408 MW de capacidad a Coventina Renovables para la construcción de una central hidroeléctrica de bombeo.

El proyecto requerirá una inversión cercana a 250 millones de euros, incluyendo los compromisos adquiridos por el adjudicatario provisional de impulsar proyectos empresariales y medidas en favor de la biodiversidad en el territorio.

El Ejecutivo estatal ha destacado que los concursos de transición justa se suman a otros instrumentos de apoyo ya desplegados desde 2019 para las zonas de transición justa de Galicia por parte del Miteco, como las ayudas del ITJ para proyectos empresariales generadores de empleo, o las ayudas del IDAE con priorización para zonas de transición justa, destinadas a proyectos de hidrógeno renovable, renovables innovadoras y cadena de valor industrial renovable, entre otros.

En total, el Gobierno ha destacado que el Miteco ha concedido más de 183 millones en ayudas a 59 proyectos en las zonas de transición justa de Meirama y As Pontes, a los que se suma la reciente resolución provisional del Ministerio de Industria y Turismo, que propone una ayuda de 24,7 millones para impulsar la bioplanta de Ence en As Pontes.