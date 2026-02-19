El Gobierno deniega a la Xunta acceso al expediente de Bruselas por la AP-9

Reunión del secretario xeral de la Asociación de Consumidores de Galicia, Miguel López, con la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, en la Xunta - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, ha informado de que el Gobierno central le ha trasladado a la Xunta la negativa a tener acceso al expediente abierto de infracción por la Comisión Europea en relación con la gestión de la autopista AP-9.

Tras mantener un encuentro con la Unión de Consumidores de Galicia (Ucgal), celebrada la tarde de este jueves en la sede de la Xunta en Santiago, la conselleira ha criticado esta "opacidad", una decisión del Gobierno comunicada al Ejecutivo gallego el pasado miércoles.

Censura la "falta de transparencia" y "ninguneo" del Gobierno. A preguntas de los medios, la conselleira ha expuesto que el Ejecutivo central argumenta "falta de interés público", lo "cual llama la atención" porque esta infraestructura "vertebra exclusivamente" a la comunidad gallega, así como "supuesta confidencialidad por tratarse de un expediente de la Comisión Europea", lo cual "no tiene sentido" al discurrir "íntegramente" por Galicia.

En este sentido, la conselleira recrimina esta "patada para adelante", al tiempo que reclama al Gobierno central una reunión para que les informe sobre esta cuestión que afecta a una autopista con una media diaria de 26.000 usuarios.

Cuestionada sobre los pasos a seguir ahora, la conselleira ha indicado que están "valorando el siguiente paso", si bien deja claro: "No nos vamos a quedar callados".

RECLAMACIÓN DE CONSUMIDORES GALLEGOS

Por su parte, el secretario xeral de la Asociación de Consumidores de Galicia, Miguel López, ha remarcado que esa "una demanda de todos los usuarios y consumidores de Galicia" la necesidad de que la autopista que vertebra la comunidad pase a ser "de titularidad de Galicia" y se camine hacia su "gratuidad".

Remarca que los consumidores "llevan mucho tiempo sufragando el coste de una inversión de una infraestructura que está sobradamente amortizada".

En esta línea, Miguel López afea al Estado "la negativa a facilitar la información" a esta asociación sobre el expediente sancionador abierto por la Comisión Europea. "Cuando te diriges a una administración a través del propio portal de transparencia y lo que se recibe es esa oscuridad y una falta total de respuesta y de explicaciones, lo que conlleva la necesidad de que la sociedad civil se movilice", opina.

Por tal motivo, Ucgal llama a "ir de la mano" con "organizaciones de la sociedad civil de cualquiera naturaleza, profesionales, transportistas y usuarios de todo tipo", así como con la Administración autonómica y "todas aquellas que se quieran sumar a esta propuesta", para exigir esta transparencia y el rescate de la vía.

Igualmente, la conselleira recuerda que el Parlamento gallego aprobó por unanimidad la transferencia de la AP-9, cuyo debate "fue retrasado en 45 ocasiones esta legislatura" en el Congreso.

Insiste en que "sale igual" en el gasto bonificar hasta el final del periodo concesional que rescatar, por lo tanto ya se han dirigido en varias ocasiones al Gobierno "solicitando valentía para proceder a ese rescate". "Por supuesto, apoyaremos todas las acciones que sean conjuntas tanto por parte por supuesto de la Unión de Consumidores de Galicia como de la Federación Galega de Transportes como de la Confederación de Empresarios de Galicia", ha incidido.