El Gobierno destina 178 millones en ayudas a 35 repotenciaciones eólicas y renovaciones hidroeléctricas en Galicia

Archivo - Una vaca en el parque eólico de Mondego, a 19 de febrero de 2026, entre Ribadeo y Trabada, Lugo, Galicia (España). La compañía de capital público-privado Recursos de Galicia adquiere el Parque eólico Mondego al Banco Sabadell. La compra del Parq - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha publicado el listado de 35 proyectos de repotenciaciones eólicas y renovaciones de minicentrales hidroeléctricas en Galicia que recibirán ayudas por 178,4 millones de euros.

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) ha publicado el listado preliminar de los 149 proyectos seleccionados en toda España en la segunda convocatoria del programa Repotenciación Circular (REPOTEN 2), de ayudas a la renovación de parques eólicos antiguos e instalaciones hidroeléctricas de hasta 50 megavatios. La propuesta de resolución provisional incluye 80 iniciativas de modernización de aerogeneradores y 69 de renovación tecnológica y ambiental de plantas hidroeléctricas en el país, con ayudas dotadas por 512 millones de euros.

El parque eólico que recibe más ayuda para repotenciación en la comunidad es el llamado Montouto 2000, en el ayuntamiento de A Cañiza, con 13,2 millones. Le siguen Mondoñedo, situado en el municipio homónimo lucense, con 12,9 millones de euros; y EDP Repotenciación 4, en Carnota, con 11,6 millones.

En Galicia, son 25 los proyectos eólicos con ayuda: 10 en A Coruña, ocho en Pontevedra, seis en Lugo y uno en Ourense.

En A Coruña reciben ayuda de repotenciación: el eólico llamado Coriscada, en A Pobra do Caramiñal; Castelo, en Coristanco; Serra de Outes, en Mazaricos; Monte Treito, en Lousame; Barbanza II, en A Pobra; San Andrés, en Cedeira; Barbanza I, en Porto do Son; Capelada I, en Cariño; Capelada II, en Cedeira; EDP Repotenciación 4, en Carnota;

En Pontevedra: Monte Cabeza, en Rodeiro; Penas Grandes, en Rodeiro; Chantada, en Rodeiro; Monte Cabeza II, en Agolada; Montecarrio, en Vila de Cruces; Montouto 2000, en A Cañiza; Monte Seixo, en Cerdedo Cotobade; y Serra do Cando, en Forcarei.

En Lugo, los beneficiados son: Farelo, en Antas de Ulla; Sotavento, en Xermade; Serra da Loba, en Guitiriz; Careón, en Palas; Montouto, en Abadín; y Mondoñedo, en Mondoñedo. Y en Ourense el de Larouco, en Cualedro.

Por su parte, son 10 las ayudas a inversiones en minicentrales hidroeléctricas: Ourol (2), Quiroga, (2), Ribadavia, Chandrexa, Trives, Arnoia, Ribas de Sil y Nogueira de Ramuín. Suponen más de 13 millones de euros en conjunto estas ayudas.