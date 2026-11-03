El Gobierno destina 9,16 millones a Galicia para conservar su patrimonio histórico a través del Programa 2% Cultural

SANTIAGO DE COMPOSTELA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España, a través del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y del Ministerio de Cultura, invertirá 80 millones de euros en la recuperación y puesta en valor de 78 monumentos del Patrimonio Histórico español, repartidos en 73 municipios.

En concreto, la Comisión Mixta para el Programa 2% Cultural ha aprobado el listado provisional de actuaciones después de haber recibido 422 solicitudes. Para Galicia, se ha aprobado un total de cuatro actuaciones repartidas entre las provincias de A Coruña y Lugo, con un total de 9,16 millones de euros en subvenciones.

La subvención más importante de las aprobadas para Galicia servirá para la adecuación de las cubiertas del monasterio de San Martín Pinario, en Santiago de Compostela: 3,71 millones de euros de ayuda para un presupuesto total de 4,95 millones.

También para Santiago de Compostela, se ha aprobado una ayuda de 1,35 millones para restaurar la cubierta de la catedral y la fachada del Obradoiro.

El espacio cultural en el monasterio de San Salvador de Lourenzá, en la provincia de Lugo, recibirá una subvención de 2,86 millones. Además, se ha aprobado una ayuda de 1,22 millones para la restauración y revitalización del complejo catedralicio de Mondoñedo.