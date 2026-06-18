El Gobierno muestra "plena disposición" ante daños por riadas en Viana y dice que es la Xunta la que debe pedir la UME

El subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, visita Viana con el alcalde, Germán García-Ávila, para conocer los daños por riadas - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

OURENSE, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, se ha trasladado este jueves a Viana do Bolo (Ourense) para trasladar su apoyo al alcalde, Germán García-Ávila, y a los vecinos del municipios a raíz de los daños causados por las riadas del pasado miércoles. Allí ha mostrado la "plena disposición" del Ejecutivo central a colaborar.

En relación con la reclamación del alcalde de colaboración de Xunta, Diputación y Gobierno, incluida la Unidad Militar de Emergencias (UME), el subedelegado del Gobierno recuerda que le corresponde al Ejecutivo autonómico solicitar la intervención de la UME en caso de considerar necesario su actuación.

"La colaboración entre administraciones es esencial para afrontar las labores de recuperación y que los núcleos afectados recuperen la normalidad el más rápido posible", afirma.

Además, explica que la declaración de la situación de emergencia por parte de la Xunta es un requisito previo imprescindible para activar los mecanismos de apoyo del Estado a los núcleos afectados.

Así, el subdelegado ha analizado con el alcalde el alcance de los daños en el municipio y han valorado las actuaciones y procedimientos necesarios para su recuperación.