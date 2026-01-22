El Gobierno traslada a Fiscalía posibles irregularidades en Galicia en las oposiciones de la Seguridad Social

A CORUÑA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha dado traslado a Fiscalía para investigar posibles irregularidades en las oposiciones a la Seguridad Social en Galicia, celebradas en septiembre en A Coruña, según han confirmado fuentes del mismo consultadas por Europa Press.

Todo ello después de que, según ha adelantado 'La Voz de Galicia', hubiese denuncias de personas que se presentaron a las pruebas y que alertaron de un excesivo número de notas altas pese a la dificultad, argumentaron, de las pruebas.

Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han confirmado que han dado traslado a la Fiscalía Provincial de A Coruña "presuntas irregularidades cometidas en la convocatoria de oposiciones al cuerpo administrativo", celebrada el pasado 13 de septiembre en A Coruña.

"Tras determinar indicios de irregularidad durante el proceso selectivo, el Ministerio inició un proceso de información previo, consistente en entrevistas y análisis y revisión de los procedimientos y documentación con el fin de concretar las circunstancias".

"Como resultado de ese exhaustivo análisis, se constataron hechos que podrían ser constitutivos de varios delitos y que merecen una investigación con los recursos y medios necesarios, implicando a las autoridades que tengan mayores competencias para tal fin".

Por ello, han especificado a Europa Press, se remitió al Ministerio Fiscal a finales del año pasado lo obtenido. El caso, ratifican, está siendo objeto de investigación por la Fiscalía y la Policía Judicial, a la espera de las actuaciones y resoluciones del órgano competente.

DENUNCIAS

A través de redes sociales, se alertó de la sospecha de que podía haber habido posibles filtraciones que dieran lugar a un número de notas elevado, en particular de sobresalientes, algo a lo que dieron difusión algunas academias a las que llegaron avisos.

Lo hicieron tras recibir comunicación de un "alto índice de aprobados" en Galicia. En concreto, remarcan también por el hecho de que esas notas no son equiparables a las obtenidas en otras pruebas del Estado o en la comunidad autónoma.

En 2025, el Consejo de Ministros aprobó una Oferta da Empleo Público, con plazas para la Administración de la Seguridad Social. En total 1.970 plazas para los Cuerpos y Escalas de la Administración de la Seguridad Social. De estas, 1.410 de ingreso libre y 560 de promoción interna.