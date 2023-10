Gómez Besteiro, "a disposición" del PSdeG para ser el candidato socialista a la Xunta

Avanza que las primarias podrían ser "de forma inmediata" y ve posible un "cambio de ciclo" en Galicia con el PSOE liderándolo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado socialista en el Congreso José Ramón Gómez Besteiro avanza que está "a disposición" del PSdeG para presentarse a las primarias de los socialistas gallegos y ser candidato a la presidencia de la Xunta.

En una entrevista este domingo en la Cadena Ser recogida por Europa Press, ha asegurado que su compromiso con el partido y con Galicia es "indiscutible". "Siempre he estado, estoy y lo estaré", ha reafirmado.

Cuestionado sobre si toma esta decisión por encargo de Pedro Sánchez, Besteiro ha insistido en que es un "compromiso personal", además de "con el partido y con Galicia".

Con todo, antes de ser candidato a la Xunta, Besteiro participará en unas primarias que, según ha adelantado, los socialistas están "en disposición de hacer de manera inmediata", después de que la ejecutiva federal decidiera suspender el proceso, previsto en el mes de septiembre, hasta que se resolviese la investidura del presidente del Gobierno.

"En ese momento, la preocupación era canalizar hacia una construcción de un gobierno alternativo y ese proceso estaba parado por esa investidura fallida de Feijóo. A partir de ahora, el proceso se puede desarrollar en cualquier momento", ha manifestado.

En todo caso, ha recordado que los procesos de primarias son "abiertos", por lo que puede participar "todo el mundo", aunque ha señalado que "lo importante" son las políticas que los socialistas hacen allá donde gobiernan.

"CAMBIO DE CICLO" EN GALICIA

En este contexto, el diputado socialista cree que después de 14 años "hay una posibilidad de cambio de ciclo" en la Comunidad que, en su opinión, "es percibido por los gallegos".

"Cada vez hay más gallegos que ven que la Xunta no cambia sus vidas. El PP hace mucho para que la gente crea eso. Le echa la culpa de todo a todo el mundo menos asumir las responsabilidades de la Xunta", ha argumentado.

"Hoy parece que Galicia 'Rueda cuesta abajo'", ha ironizado antes de añadir que la sensación tras las legislaturas populares al frente del Ejecutivo autonómico es que la Xunta "no sirve para nada" y "no afecta" a la vida de los gallegos.

Ante esto, Besteiro aspira a cambiar esa situación, con una Galicia "más abierta, más dialogante y productiva". Un cambio que, tal y como ha afirmado, "va a liderar el PSOE".

"Si se produce ese cambio, los gallegos la mayoría entienden que ese nuevo gobierno lo liderará el PSOE, si no, no se producirá", ha zanjado el diputado lucense.

Asimismo, Besteiro valora positivamente su relación con el BNG y con Ana Pontón, pero cuestionado sobre una hipotética unidad de acción de la izquierda en Galicia, ha remarcado que el PSOE representa "una izquierda no nacionalista y no independentista", con una "marca propia" que pasa por la "protección social, potenciación de las infraestructuras, apoyo al tejido económico, apoyo a temas estratégicos y una visión abierta".

AMNISTÍA: "PEDAGOGÍA CONSTITUCIONAL"

Además, Gómez Besteiro, que participa en la comisión negociadora de la investidura, ha reivindicado que Pedro Sánchez "nunca traspasó la línea de la Constitución", por lo que ha pedido hacer "pedagogía constitucional" para hablar sobre temas como la amnistía.

"Creo que las pruebas demuestran que el PSOE siempre cumplió con el mandato constitucional", ha insistido.

Sobre las negociaciones, se ha limitado a responder que están presididas por "el diálogo y por la convivencia" y ha recordado que hubo "un mes que se sabía que era perdido", con la investidura "fallida" de Núñez Feijóo.

En cuanto a su papel en esa comisión negociadora, Besteiro se ha mostrado sorprendido por la "reacción de Rueda" que, a su juicio, dice "no a todo": "No a los Ayuntamientos, no a la lengua gallega, en contra de la comisión negociadora, en contra de que haya un gallego en ella".

"Yo, de ser Rueda, llamaría a Besteiro para trasladarle mis preocupaciones y objetivos; pero no, frente a eso, hace una política de seguidismo, de falta de autonomía, de plegarse a lo que pedía Feijóo y Ayuso. Los intereses de Galicia y de Madrid son divergentes, ahora, si lo que va a seguir el PPdeG son las consignas de Ayuso, mal empezamos", ha lamentado.