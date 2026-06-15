Gómez Caamaño afea la "invasión violenta" de la CIG, que ocupó esta mañana varias sedes de la Xunta y Sanidade

Miembros de la CIG protestan en la sede de la Consellería de Sanidade. - XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha tachado de "invasión" la protesta protagonizada por algunos miembros de la CIG este lunes, cuando han 'ocupado' sedes de la Xunta de Galicia y de la Consellería de Sanidade de las siete grandes ciudades gallegas. Protestaban contra el nuevo plan autonómico de gestión de bajas laborales y el papel que otorga a las mutuas.

En declaraciones a Europa Press, el conselleiro ha afeado la actitud "violenta" de un sindicato "controlado por el BNG" que ha "invadido" las dependencias de, entre otros lugares, la propia Consellería en Santiago.

"Es una actitud totalmente irresponsable de los de siempre, de los del no. No quieren participar en el diálogo social, pero sí vienen aquí a invadir de modo violento unas dependencias, atemorizando al personal de seguridad. Es un claro ejemplo del mecanismo nacionalista", ha aseverado.

Durante esta mañana, representantes de la CIG 'tomaban' algunas dependencias autonómicas para denunciar un plan que, tal y como recogían en un comunicado, supone "un nuevo paso en la estrategia de Rueda para convertir las bajas médicas en un problema de control social y no en un problema de salud laboral".

"Bajo el pretexto de combatir el llamado 'absentismo', el Gobierno gallego refuerza el papel de las mutuas y orienta la actuación de la inspección de cara a la aceleración de las altas médicas", lamentaban.