Gómez Caamaño defiende que la asistencia sanitaria está "garantizada", con un 60% de los cupos atendidos en cuatro días

El conselleiro de Sanidade insiste en la idea de "descentralizar" el Grado de Medicina, pero remarca que no hay avances

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha afirmado que la asistencia sanitaria está "garantizada" en Galicia, con el 60% de los cupos de Galicia atendidos en cuatro días, y el 40% en dos días.

Así se ha expresado el responsable autonómico ante preguntas de los medios de comunicación antes de visitar el IDIS y en referencia a las últimas quejas sobre la imposibilidad de pedir cita en atención primaria.

Aunque ha reconocido que existen "ciertas divergencias" según áreas sanitarias y centros de salud y "trabajan para mejorarlas", ha insistido en que la asistencia sanitaria está "garantizada", recordando que en caso de no poder solicitarse la cita a través de la aplicación, "simplemente va al centro de salud, se ve, y se cataloga en función de la prioridad".

Una vez más, se le ha preguntado por novedades respecto al Grado de Medicina y el conselleiro ha reiterado el mensaje lanzado este mismo martes: las consellerías de Sanidade y Educación están a favor de una facultad única en Santiago, con descentralización del segundo ciclo en Vigo y A Coruña.

Sobre la posibilidad de que el rector de la UDC, Ricardo Cao, retire su petición para impartir el grado, considera el conselleiro que si se acuerda trabajar en la línea de la descentralización, "lo lógico sería retirar la petición o, por lo menos, dejarla apartada".

Por último, y en cuanto a una posible nueva sede del IDIS, el conselleiro ha señalado que en su visita de este miércoles comprobará los espacios del instituto y ha defendido que la consellería "siempre tiene que garantizar que la investigación se desarrolle en los mejores espacios disponibles, aquí y en otras ciudades".

Con todo, llegar a ese punto, tal y como él mismo ha puntualizado, requiere una buena planificación (terrenos, herramientas...). "El tiempo dirá", ha comentado.