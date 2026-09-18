Gómez Caamaño defiende la información económica en la app del Sergas: "Es un ejercicio de educación sanitaria"

Archivo - El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, en declaraciones a los medios, a 10 de julio de 2026. - MONICA ARCAY CARRO - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha defendido la inclusión en la aplicación Sergas Móbil de la información económica sobre la asistencia sanitaria recibida. "Es un ejercicio de educación sanitaria", ha aseverado.

Preguntado por este tema tras la presentación de la campaña de inmunización de la gripe y la covid, el conselleiro ha señalado que se trata de un ejemplo de "transparencia total" y ha recordado que es "voluntaria", no aparece automáticamente en la interfaz al entrar en la aplicación. El usuario "elige" conocer esa información accediendo al epígrafe correspondiente.

"Hay que poner en valor nuestra sanidad, que nos cuesta a todos mucho dinero y ser conscientes de eso. Es voluntario (...), por tanto, no entiendo el debate. El objetivo es informativo", ha reiterado.

Respecto a la comparación en la "transparencia" con las listas de espera, el responsable sanitario ha señalado que publican esos datos "como dice la ley estatal que tenemos que hacerlo". "Y siempre nos adelantamos a las que saca el Ministerio de Sanidad", ha indicado.

Por otra parte, ha expreado algo de "esperanza" en los últimos movimientos del Ministerio en lo que respecta a la huelga indefinida prevista para octubre contra el Estatuto Marco.

"Esperemos que lleguen a alguna iniciativa creativa, por lo menos para convencer a los facultativos de no ir a la huelga. Pero es una cuestión que tienen que negociar ellos"