Gómez Caamaño ensalza Galicia como uno de los territorios "con mayor proyección de futuro" en innovación sanitaria - MONICA ARCAY CARRO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha reivindicado este jueves la "fortaleza" de Galicia como uno de los territorios "con mayor proyección de futuro" en innovación sanitaria. Así lo ha destacado en la asamblea del Clúster Saúde de Galicia, donde ha intervenido en la mañana de este jueves.

En concreto, el titular de la cartera sanitaria ha participado en la inauguración de la asamblea general extraordinaria de esta entidad, donde se ha hecho un balance del último ejercicio y se han fijado los retos futuros que afronta el sector de la salud.

Allí, el conselleiro ha subrayado "la vitalidad de la innovación sanitaria" en la comunidad, donde están desarrollándose proyectos públicos "de enorme relevancia".

Entre ellos, se ha referido a Xenoma Galicia, el futuro Centro de Protonterapia, el Centro de Fabricación de Terapias Avanzadas, el Registro gallego de personas centenarias o el Centro de Ciberseguridad de Galicia.

Gómez Caamaño ha defendido que a lo largo de los últimos 15 años el Clúster da Saúde de Galicia se consolidó como una plataforma de gran utilidad para articular un ecosistema que integra empresas, universidades, centros tecnológicos, entidades sociales, organismos públicos y profesionales para transformar conocimiento en innovación, con el objetivo de oportunidades y bienestar para la comunidad.

En esta asamblea, en la que también se renovará la junta directiva del Clúster para los próximos años, el conselleiro ha destacado la actual cartera de proyectos de la entidad, que supera los 2,5 millones de euros.