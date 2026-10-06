Gómez Caamaño reinvindica la reforma de Atención Primaria y pide tiempo para demostrar su eficacia

Archivo - El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, en declaraciones a los medios, a 10 de julio de 2026. - MONICA ARCAY CARRO - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha reivindicado este martes la reforma de Atención Primaria aprobada este lunes por el Consello de la Xunta y que busca "garantizar la mejor accesibilidad y asistencia". Pide además una oportunidad para demostrar su eficacia. "Y la oportunidad es tiempo", señala.

En declaraciones a los medios esta mañana, el responsable sanitario ha destacado que la reforma es fruto de "las conversaciones y del diálogo" con muchos profesionales, además de contar con el respaldo de tres de los cuatro sindicatos con representación en la Mesa Sectorial (CSIF, UGT y CCOO; no así la CIG).

"Creo que es una apuesta muy fuerte, tanto en recursos humanos como económicos, con 320 millones de euros, 644 nuevas plazas en 16 categorías diferentes. Creo que hablan de la magnitud, de la ambición de este plan", ha defendido.

Gómez Caamaño ha detallado algunos de los objetivos de la reforma: hacer una optimización de todos los recursos humanos desde el punto de vista funcional que hay en cada centro de salud, mejorar el tiempo clínico y "convertir el acto médico en lo que realmente tiene que ser: un acto con un paciente, no una tarea burocrática".

Ha señalado además que se modifica el modelo retributivo, "reconociendo ciertas peculiaridades" para las cartillas asignadas como pueden ser la cronicidad, la discapacidad, la dispersión geográfica, la soledad y el aislamiento, entre otras. "Hay que tenerlo en cuenta a la hora de valorar el trabajo que hacen los profesionales", ha subrayado.

Con todo, el conselleiro ha señalado que los cambios "no se hacen de un día para otro". "A esto hay que darle una oportunidad. Y la oportunidad es el tiempo", ha afirmado.

En esta línea, ha confirmado que arrancarán ya esta semana los proyectos piloto, concretamente en las áreas de A Coruña y Ferrol, que luego se extenderán hasta los 14 proyectos en las siete áreas anunciados este lunes. "Los pilotos son para probar realmente lo que quieres hacer, ver cómo funciona y, en función de eso, ir ajustando", ha indicado.

"Creemos que la apuesta es tan importante a tantos niveles... Creemos que es la manera de recuperar una atención primaria de calidad y de excelencia", ha concluido.