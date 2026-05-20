Gómez Caamaño reivindica su gestión sanitaria en primaria, con una bolsa de 239 facultativos para guardias en PAC

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, comparece en el Parlamento de Galicia - XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha reivindicado la gestión autonómica en materia sanitaria, que permiten contar con una bolsa de 239 facultativos para realizar guardias voluntarias en los Puntos de Atención Continuada (PAC). Una bolsa que cuenta además con 810 profesionales de enfermería.

Así respondía este miércoles a una interpelación presentada en el pleno del Parlamento gallego por la diputada del BNG Montse Prado, que se ha servido del último informe del Consello de Contas para acusar a la Xunta de Galicia de estar "de espaldas a la realidad" y de crear un relato "fraudulento".

Para la nacionalista, la situación es "dramática". "Tienen a la atención primaria hecha añicos", ha aseverado la diputada en su exposición.

El conselleiro de Sanidade ha rechazado de plano estas acusaciones y

ha apuntado que el Consello de Contas publicó también el informe de fiscalización de la cuenta general del Sergas, en el que "certifica que el gasto en primaria es del 31,2%". "Ese porcentaje es el real. Y cuando se usan otros criterios metodológicos, a medida, el porcentaje es del 12%", ha señalado.

Además, ha puntualizado que la recomendación de la OMS de destinar el 25% de gasto a primaria "no está formulada en ningún documento oficial de esa organización".

Gómez Caamaño ha lamentado que los nacionalistas no hayan mencionado "ni una sola vez" otros aspectos que recoge el Consello de Contas, como son las mejoras "tanto en el ámbito asistencial como en el organizativo". Concretamente, se ha referido a la receta electrónica, sistemas innovadores como el TELEA o el refuerzo del papel de la enfermería, así como las mejoras retributivas y la reducción significativa de la temporalidad, entre otros.

Asimismo, ha defendido que su consellería "no solo atiende las recomendaciones del consello, sino que además las cumple". "Nunca ha habido un presupuesto mayor para la atención primaria en Galicia, exactamente 1.747 millones de euros", ha subrayado.

REFORMA ESTRUCTURAL DEL SERVICIO

Ha señalado también la reforma estructural del servicio en la que trabajan y de la que, ha avanzado, presentarán las conclusiones en próximas semanas.

A esto suma la puesta en marcha de la unidad técnico-administrativa de apoyo a la atención primaria, que contará con un total de 50 profesionales para asumir tramitación de recetas, peticiones de prestaciones, y otras "con el objetivo claro de liberar a los médicos de entre el 30% y el 40% de su carga burocrática".

Respecto a la temporalidad, ha subrayado que "nunca ha habido tantos profesionales trabajando en el Sergas" y que "nunca se han hecho tantos esfuerzos por su estabilidad". Sobre esto, ha explicado que desde 2012 convocan una oferta pública de empleo y que entre 2019 y 2025 se convocaron más de 13.000 plazas.

Por otra parte, Gómez Caamaño ha explicado que las plazas que el Consello de Contas denomina vacantes son plazas sin titular en propiedad, "no plazas sin médico", por lo que "la atención está siempre garantizada".

Ha concretado que de las 496 plazas de medicina de familia consideradas vacantes, 415 están ocupadas por médicos con contratos de larga duración; y en el caso de pediatría, de 133 vacantes, 123 están cubiertas.

El responsable sanitario ha explicado que el 95% de los niños gallegos tienen atención pediátrica en su propio municipio. Esta atención, ha referido, se realiza en el 90% de los casos por pediatras y en el 10% restante por médicos de familia "con sólida formación pediátrica".

Además, ha remarcado que el hecho de que un municipio no tenga plaza de pediatría en su centro de salud "no significa que los niños carezcan de atención, ya que los pediatras de los servicios de atención primaria de otros centros se desplazan para garantizar la asistencia en esos municipios".

Gómez Caamaño ha reiterado que el principal problema de la atención primaria es la falta de profesionales que afecta a toda España "y golpea especialmente al rural".