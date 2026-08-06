Gómez Caamaño reivindica la reforma de Atención Primaria que se presentará en septiembre y que reforzará la autogestión

1109278.1.260.149.20260806125847 El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, visita el servicio de oftalmología del área sanitaria de Santiago - MONICA ARCAY CARRO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha reivindicado este jueves la reforma de Atención Primaria que se presentará en septiembre y que reforzará la autogestión.

En una visita al servicio de Oftalmología del área sanitaria de Santiago, ha recordado que la reforma está basada en las opiniones de numerosos facultativos, profesionales sanitarios que estaban en atención primaria, asociaciones de pacientes y sociedades científicas, entre otras.

"Es el resultado de la suma de todas las aportaciones que van orientadas a la necesidad de potenciar la atención primaria a todos los niveles, desde la Consellería, a nivel de las gerencias de las áreas sanitarias y también a nivel ya más del centro de salud", ha explicado.

En cuanto a medidas más concretas y estimaciones presupuestarias, el responsable sanitario no ha entrado en detalle, a la espera de que se presente el plan completo en septiembre.

Con todo, ha ratificado que se incorporará a podólogos, que se potenciará la psicología clínica en primaria y que se buscará una ratio de médico-enfermero.

Sobre el presupuesto, ha insistido en que para primaria "crece todos los años" -en el último año un 5%-. "Estoy segurísimo de que en este va a ser cerca. No puedo decir cuánto, pero el presupuesto en Atención Primaria siempre crece", ha remarcado.

Por último, ha puesto el foco en la autogestión. "Creo que uno de los grandes problemas (...). Queremos reforzar todo lo que es autogestión a nivel de los centros de salud", ha destacado.

En esta línea, considera que si la gente "trabaja contenta" porque "tiene capacidad de gestionar sus agendas, sabe cómo va a estar todo programado", va a "repercutir" en gran medida en la asistencia.