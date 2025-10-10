Gómez Caamaño ve "positivos" los datos de espera quirúrgica en el Sergas y destaca el aumento de la actividad

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha valorado "positivamente" los últimos datos, publicados este jueves, de la espera quirúrgica en el Sergas, que se reduce respecto al mismo periodo del 2024, y ha puesto el foco en el incremento de la actividad.

En declaraciones a los medios, Gómez Caamaño ha defendido la gestión sanitaria, recordando, entre otros datos, que la cirugía en gente mayor ha aumentado un 9% o que las consultas lo han hecho en un 2%. Además de eso, ha señalado, se han bajado los tiempos de espera en dos días respecto al mismo periodo del año anterior.

Además, ha subrayado que los porcentajes de pacientes que esperan por una primera consulta y de aquellos que esperan más de seis meses por una operación están "entre los más bajos de España".

"Por tanto, la valoración es positiva. Y más en una época en que ha coincidido con concursos de traslado y muchos procesos de consolidación que, de alguna u otra manera, siempre alteran un poco la actividad asistencial", ha afirmado.

FACULTAD DE MEDICINA

El conselleiro se expresaba así tras firmar un convenio de colaboración con la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático y la Universidade de Santiago de Compostela (USC) para la detección de drogas en aguas residuales.

Al rector de la USC, Antonio López, le han preguntado por los avances en las negociaciones respecto a una nueva facultad de Medicina o a la descentralización de la ya existente.

Ha explicado que ahora mismo se está en una fase de intercambio de opiniones, que se trasladarán al grupo de trabajo y a la comisión cuando se llegue a un resultado. Con todo, ha reiterado que la propuesta que defiende la USC es la de la descentralización.