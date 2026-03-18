González Casares (PSdeG) le pide a Ángeles Vázquez que "deje de avergonzar a Galicia" en Bruselas

Archivo - Nicolás González Casares en el Parlamento Europeo - FRED MARVAUX - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado socialista gallego, Nicolás González Casares, le ha pedido a la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, que "deje de avergonzar a Galicia" con sus visitas a Bruselas; la última de ellas tuvo lugar este lunes y martes. "La lobista fracasada de Altri viene a hacer el ridículo", ha censurado en un audio difundido a los medios.

González Casares ha bromeado con que la responsable autonómica está consolidando "una nueva tradición: ir a Bruselas a criticar a la justicia española". "Lo mismo que dice el PP que no se puede hacer, que no se puede criticar a la justicia, es lo que ella hace cuando viene", ha censurado.

En este sentido, ha recordado que en 2024 Vázquez se reunió en la capital comunitaria con el entonces director general del Servicio Jurídico de la Comisión Europea para intentar que el Ejecutivo comunitario presionara al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en relación con el parón eólico en Galicia.

"Ahora la conselleira redobla el esfuerzo, en una muestra más de como entiende el PP su relación con la justicia: sumisión o p'adiante", ha señalado. El eurodiputado ha defendido que el "parón" actual se debe a una "falta de planificación medioambiental".

"BULOS" SOBRE EL LOBO

González Casares también ha lamentado que la conselleira difundiera "bulos" en Bruselas para justificar la "matanza" de lobos. "Ni los propios informes de la Xunta sostienen los bulos del PP en relación a la necesidad de desproteger los lobos. No se puede hacer más el ridículo", ha manifestado.

Igualmente, ha mostrado su sorpresa por la defensa que la conselleira hizo en Bruselas del mercado de carbono que la Xunta quiere crear: "Antes que pensar en mercados locales, la conselleira bien haría en convencer a su familia política de frenar los ataques al ETS, el mercado de carbono de la Unión que está permitiendo reducir las emisiones y hacer frente al cambio climático".

LEY DE COSTAS

Por último, el eurodiputado ha calificado como "un ejemplo más del manual de manipulación de la conselleira y de la Xunta" la reunión mantenida con miembros de la Dirección General de Mercado Interior de la Comisión sobre la reforma del reglamento de costas del Gobierno central.

"Buscar el aval de la Comisión Europea a sus críticas a un proyecto legal aún no aprobado solo muestra el desconocimiento y la mala fe de la conselleira", ha afeado.

También la ha acusado de contradecirse: "¿Cómo se puede cifrar en miles de millones de euros el impacto económico de la reforma al tiempo que reconoce que en estos momentos es difícil aún calcular el alcance concreto que tendrían los cambios propuestos?". "Deben estar aplicando los mismos baremos que utilizaron para calcular los puestos de trabajo que iba a crear Altri", ha concluido, tirando de sarcasmo.