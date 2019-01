Gonzalo Caballero (PSdeG) pide a destitución de Vázquez Almuiña se non se modifica a política sanitaria galega

Publicado 12/01/2019 14:26:01 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

O secretario xeral do PSdeG, Gonzalo Caballero, pediu este sábado a destitución do conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, se non se modifica a actual política sanitaria galega e sinalou ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, como o "máximo responsable" da "crise da sanidade".

Caballero, en declaracións aos medios tras a Executiva Nacional do PSdeG, asegurou que "é evidente" que o PP fracasou na súa política sanitaria e "segue ancorado no mesmo modelo". Ademais, apuntou que o conselleiro de Sanidade "ao que Feijóo colocou para tentar reverter os fracasos que tiña a anterior Consellería" non foi capaz de solucionar a situación.

"Cremos que de non existir esa rectificación profunda da política sanitaria, o presidente da Xunta ten que tomar todas as medidas necesarias, incluíndo o cambio do conselleiro de Sanidade, porque Galicia necesita un cambio de política sanitaria", engadiu Gonzalo Caballero.

O PSdeG pediu á Xunta de Galicia que rectifique a súa política sanitaria e o seu modelo de xestión. Así mesmo, insistiu na necesidade de dotar á sanidade dun maior orzamento.

Doutra banda, lembrou que a Fiscalía continúa investigando o falecemento de dúas persoas nas urxencias do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS), que sumou ao falecemento na PAC da Estrada dun paciente sen atención médica.

"A Consellería de Sanidade ten que abrir unha investigación para esclarecer o que os profesionais declararon e puxeron a disposición da Fiscalía. Feijóo ten un problema, pero o problema témolo todas as galegas e galegos", sentenciou Caballero.

ORZAMENTOS XERAIS DO ESTADO

Entre outros temas que o PSdeG tratou na súa Executiva Nacional atópanse os Orzamentos Xerais do Estado. Gonzalo Caballero declarou que se trata dunha proposta "que permite a universalización da sanidade, a subida das pensións co nivel de vida para todos os pensionistas e permite a subida dos soldos dos traballadores públicos".

Un dos aspectos máis destacados, segundo Caballero, é a proposta de permitir a "centos de miles" de autónomos incorporarse "plenamente" aos rendementos do sistema de protección social.

Neste sentido, destacou que máis do 50% dos orzamentos vai dedicado a políticas de gasto social e máis do 40% diríxese ao gasto en pensións. "Son uns orzamentos pensados na cidadanía, na maioría do país, pensando nas necesidades dos cidadáns e das familias".