Goretti Sanmartín prevé para la semana que viene la celebración del pleno extraordinario por los ediles del PSOE

El secretario xeral del PSdeG ha dicho no entender la "tardanza" para "dar cumplimiento de lo que hoy es y debe ser cumplido"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha estimado este lunes que "lo más probable" es que el pleno extraordinario para el paso de los ediles expulsados del PSOE al grupo de no adscritos se celebre durante la próxima semana.

Antes de acordar una fecha, el Ayuntamiento tiene que recibir un informe elaborado por el secretario técnico municipal. Preguntada por este cuestión este lunes en rueda de prensa, Sanmartín ha indicado que espera que el informe esté listo "a comienzos de esta semana". "En cuanto se entregue ese informe, convocaremos el pleno", ha señalado.

"Aún no entregó, pero [el secretario] tiene el trabajo bastante avanzado. Sé perfectamente que se van a cumplir los plazos y se va a entregar estes días", ha aseverado. El plazo al que se refiere la regidora son 10 días hábiles a contar desde la finalización del plazo de alegaciones de los concejales afectados, es decir, el jueves 22 de abril.

Preguntada por la relación con el secretario xeral del PSOE en Santiago, Sanmartín ha alegado que coincidieron en el partido del SD Compostela este domingo: "No tuvimos una conversación de tipo político".

Preguntada a continuación por el resto de concejales del PSOE, la alcaldesa ha asegurado que "no hay rotura de relaciones". "Hubo distintas cuestiones que tuvimos que tratar, en las que las distintas concejalías tuvieron que tratar con unas personas y con otras", ha relatado.

"No hay ningún problema. Coincidí muchas veces estos días con miembros del grupo municipal socialista, que están en un lado y en otro, sin problema de ningún tipo", ha insistido.

"ESTÁN FUERA DEL PSOE"

Preguntado sobre este tema, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha insistido en que los cuatro ediles expulsados "están hoy fuera del PSOE", por lo que ha opinado que esa "judicialización" es "externa".

"No cuestiono el sistema legal, pero a día de hoy esas personas están fuera del PSOE. A partir de ahí, habrá decisiones judiciales con las que soy respetuoso, pero, a día de hoy, esa es la situación: esas personas no forman parte del PSOE", ha insistido.

En todo caso, ha afirmado que espera que se resuelvan "con inmediatez" las cuestiones administrativas que, ha añadido, "están en manos de partidos".

Por ello, ha dicho no entender la "tardanza" en la convocatoria de un pleno extraordinario para "dar cumplimiento de lo que hoy es y debe ser cumplido". "No entiendo esa tardanza, pero no están en las manos de quien les habla", ha zanjado.