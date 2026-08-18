Graciela Diéguez (BNG) asume la Alcaldía de Viana do Bolo (Ourense) convirtiéndose en la primera mujer en el cargo - BNG OURENSE

OURENSE 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La nacionalista Graciela Diéguez ha tomado posesión este martes como nueva alcaldesa del municipio ourensano de Viana do Bolo, convirtiéndose así en la primera mujer en ocupar el cargo con el voto favorable de BNG y PSdeG y la abstención de PP.

Durante el pleno extraordinario celebrado este martes, Diéguez ha tomado el bastón de mando del municipio relevando al anterior alcalde socialista, Germán García-Ávila, después de la moción de censura conjunta que arrebató la alcaldía en septiembre de 2025 al popular Andrés Montesinos.

En concreto, BNG y PSdeG habían alcanzado un acuerdo en agosto de 2025 que contemplaba una alcaldía rotatoria entre ambos partidos, que comenzó con el mandato de García-Ávila durante 11 meses, para ser sucedido por Diéguez hasta las elecciones municipales de mayo de 2027, gobernando en ambos casos en minoría.

Así, Graciela Diéguez ha celebrado un día "muy especial" ante un cargo que supone "un orgullo y una responsabilidad". "Creo que podremos resolver muchos de los problemas que afectan a nuestros vecinos y vecinas", ha señalado, apuntando especialmente a aquellos territorios que fueron afectados por las riadas del pasado mes de junio.

"Viana tiene mucho potencial. Tenemos que seguir pidiendo servicios esenciales e intentar que se creen las condiciones para que aquí se puedan establecer familias y sea un buen lugar en donde vivir. Lo primero es mirar por la situación tan dramática que fueron las riadas y recuperar la vida de las personas afectadas", ha añadido.