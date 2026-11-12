La gripe en Galicia, a nivel basal pero en tendencia creciente, con un aumento en la dispensación de antigripales

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El informe de la Dirección Xeral de Saúde Pública de la Consellería de Sanidade sobre la actividad de las infecciones respiratorias agudas referido a la semana que finalizó el 8 de noviembre refleja que la actividad gripal en la comunidad mantiene su nivel basal con tendencia creciente, con un aumento del 15,3% en la dispensación de antigripales en las farmacias gallegas.

Por lo que respecta a la dispensación de pruebas de antígenos, descendió un 11,1%, tal y como informan a las oficinas de farmacia integradas en la red centinela, con el objetivo de anticipar la evolución de los virus respiratorios en la comunidad.

Según se recoge en el informe del departamento sanitario gallego, la tasa de consultas por gripe aumentó un 30,5% respecto a la semana anterior, quedando en 16,1 consultas por 100.000 habitantes.

Por grupos de edad, se observó un aumento de la tasa en todos ellos, con excepción del grupo de 0 a 4 años y el de 60 a 79 años, en los que disminuyó. El grupo que presentó un mayor número de consultas fue el de 5 a 19 años, con 30,7 por cada 100.000 habitantes.

Por áreas sanitarias, la tasa de consultas aumentó en todas ellas. El área con la mayor tasa fue la de Lugo, con 29,8 consultas por 100.000 habitantes.

Respecto a la Covid, la tasa de consultas disminuyó un 4,8%, quedando en 16,1 consultas por 100.000 habitantes. Por grupos de edad, se observó un descenso de la tasa en todos ellos, con excepción del grupo de 5 a 19 años y el de 20 a 59 años, en los que aumentó.

El grupo que presentó un mayor número de consultas fue el de 80 y más años, con 22 consultas por cada 100.000 habitantes, si bien en este grupo se observó un descenso del 29% en relación a la semana anterior. El área con la mayor tasa fue la de Pontevedra, con 20,8 consulta por 100.000 habitantes.

TASA DE INGRESOS CON PATÓGENO CONFIRMADO

El número de ingresos por gripe notificados hasta la semana que remató el 8 de noviembre, es de 208 personas (203 con virus del tipo A). La tasa de ingresos fue de 1,4 por 100.000 habitantes, semejante a la de la semana anterior. El grupo de edad que presentó la tasa más elevada fue el de 0 a 4 años, con 6,6 ingresos por 100.000 habitantes.

Las áreas con la mayor tasa fueron la de Santiago de Compostela y la de Lugo, ambas con 2,5 ingresos por 100.000 habitantes.

Respecto de la tasa de ingresos de la Covid, descendió un 16,7%, bajando de 4,2 a 3,5 ingresos por 100.000 habitantes. El grupo de edad que presentó la mayor tasa de ingresos fue el de 80 y más años, con 21,6 por 100.000 habitantes.

En lo que se refiere a las áreas sanitarias, la tasa de ingresos solo aumentó en la de Vigo, que se sitúa como la segunda con la tasa más elevada después de la de Lugo. En cuanto a la positividad del virus de la covid, esta fue del 12%, lo que supone un descenso respecto a la semana anterior (13,8%).