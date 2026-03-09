Un grupo del IDIS publica un estudio sobre avances en el tratamiento de trastornos óseos como la osteoporosis

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La revista Pharmaceutics ha publicado un trabajo del grupo Patología Musculoesquelética del IDIS que lidera Rodolfo Gómez que estuida avances en el tratamiento de trastornos óseos como la osteoporosis.

Bajo el título 'Colchicine Suppresses Adipogenic Differentiation of Mesenchymal Stem Cells: Implications for Bone Adiposity Control', el estudio se centró en investigar el impacto de la colchicina, utilizada para prevenir y tratar brotes agudos de gota, en trastornos óseos como la osteoporosis, en los que la alteracion del equilibrio osteoblasto-adipocito contribuye a la patología, pero ninguna terapia se dirige directamente a la adiposidad ósea.

"La colchicina ya se usa diariamente en miles de pacientes con gota y su perfil de seguridad, a dosis bajas, es bueno. Nuestros resultados sugieren que podría convertirse en una herramienta sencilla y barata para combatir la adiposidad medular y mejorar la salud ósea en poblaciones de riesgo", explica el Dr. Rodolfo Gómez, investigador principal y uno de los coordinadores del estudio.

El trabajo demuestra que la colchicina altera el metabolismo de los microtúbulos y la diferenciación de las células madre mesenquimales a osteoblasto o adipocito.

"Las concentraciones terapéuticas clínicas de colchicina inhibieron significativamente la adipogénesis, incluso después de una estimulación única y transitoria", señala el estudio, que concluye, también, que ese efecto antiadipogénico "implica una alteración de la homeostasis microtubular, lo que sugiere que el control del ensamblaje de microtúbulos podría ser una herramienta para regular el equilibrio osteoblasto-adipocito", explica el Dr. Gómez.

El trabajo revela, por primera vez, que la colchicina, a concentraciones terapéuticas reales, bloquea la diferenciación adipogénica (formación de células grasas) de las células madre mesenquimales y promueve su compromiso hacia el linaje osteoblástico (formación de hueso). Es decir, es capaz de suprimir la formación de grasa en el interior del hueso y favorecer la generación de tejido óseo nuevo.

Aunque estas observaciones derivan de un modelo in vitro y requieren confirmación en sistemas preclínicos relevantes, respaldan la investigación de estrategias basadas en la colchicina para contrarrestar el exceso de adiposidad ósea en trastornos como la osteoporosis.