Grupo Lence entra en la nutrición clínica con una inversión en Anutmed Pharma

Lence entra en Anutmed Pharma - GRUPO LENCE

SANTIAGO DE COMPOSTELA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Grupo Lence ha realizado una inversión en Anutmed Pharma, S.L. con el objetivo de "construir el referente español en nutrición clínica personalizada" y "acercar soluciones nutricionales de base científica a miles de pacientes".

La alianza, según destaca la compañía en un comunicado, combina "la capacidad industrial y la solidez financiera" de Grupo Lence con el portfolio clínico, la experiencia regulatoria y comercial de Anutmed Pharma.

Anutmed Pharma es una empresa española fundada en 2025 por un grupo de profesionales de los sectores sanitario y alimentario con más de 20 años de experiencia. "Nace con un propósito claro: convertir la nutrición clínica en una herramienta clave para optimizar la recuperación y la calidad de vida de los pacientes", señala Lence.

Advierte de que, aunque la trayectoria de la compañía es reciente, su conocimiento del sector se apoya en una "sólida experiencia previa". Así, según indica, a lo largo de los años, su equipo ha identificado "de primera mano" los retos a los que se enfrentan tanto los profesionales sanitarios como los pacientes, "especialmente en lo que respecta a la eficacia, personalización y accesibilidad de las soluciones de nutrición clínica".

"La alianza entre Grupo Lence y Anutmed Pharma tiene como propósito desarrollar y poner en el mercado productos de nutrición clínica y alimentos funcionales para indicaciones como enfermedades metabólicas, disfagia, desnutrición, obesidad, nefropatías o procesos oncológicos, con el objetivo de ayudar a los pacientes a mejorar su salud y bienestar", resalta el grupo.

En una nota de prensa, traslada que la presidenta de Grupo Lence, Carmen Lence, ha señalado que llevan "cincuenta años apostando por la alimentación como palanca de salud, y la nutrición clínica es el siguiente paso natural de esa vocación".

"Con Roberto y su equipo tenemos la ambición de construir el referente español del sector", incide.

Por su parte, el cofundador de Anutmed Pharma, Roberto Conde, ha añadido que "la nutrición clínica solo funciona cuando ciencia, evidencia y escala industrial trabajan juntas".

"Nuestro equipo aporta veinte años de conocimiento clínico y regulatorio; Grupo Lence aporta la capacidad industrial y financiera para llevarlo a miles de pacientes. Esa es la combinación que el sector necesitaba en España", concluye.