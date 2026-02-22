El grupo vasco GKS reivindica la vandalización del busto de Fraga en el 50º aniversario de los sucesos de Vitoria

Busto de Manuel Fraga vandalizado en Vilalba (Lugo), a 22 de febrero de 2026. - PP DE VILALBA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La organización juvenil vasca Gazte Koordinadora Sozialista (GKS), que ha enseñado en sus redes sociales cómo vandalizó el busto de Manuel Fraga en Vilalba (Lugo), ha reivindicado este acto dentro del 50º aniversario de los sucesos de Vitoria --también conocidos como matanza del 3 de marzo--, en los que sitúa al que fue ministro en la dictadura de Franco como "uno de los principales responsables".

Un día después de que trascendiese que el busto del expresidente gallego en su villa natal había sido vandalizado, el grupo ha mostrado en una publicación de 'Instagram' cómo varios miembros se desplazaron en coche desde Euskadi hasta Galicia para cubrir de pintura roja el monumento.

"Ciudad natal del ministro franquista Fraga Iribarne. Fue uno de los principales autores del asesinato de cinco trabajadores el 3 de marzo. El busto en honor a Fraga aún se alza en medio de la plaza. ¡La lucha del 3M no ha cesado!", dice el texto del 'reel'.

En la matanza del 3 de marzo de 1976, en Vitoria-Gasteiz, cinco trabajadores fueron asesinados por la Policía Armada durante el desalojo de la iglesia de San Francisco de Asís tras varias jornadas de huelga general. Entonces, Fraga era ministro de Gobernación bajo la presidencia de Carlos Arias Navarro.

La vandalización ha coincidido en la misma semana en la que varias formaciones políticas han registrado una solicitud para la retirada del busto de Fraga en el Senado, en la que también han aludido a estos hechos como parte de los motivos de cara a "no normalizar símbolos de impunidad".