La Guardia Civil afirma que el acusado de matar a su suegra alegó que "la había dejado consciente"

Publicado 26/02/2019 13:54:49 CET

Los agentes declaran que el procesado se encontraba "tranquilo" en el momento de la detención

A CORUÑA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han coincidido este martes, durante el juicio contra un hombre acusado de matar a su suegra en A Coruña, que este argumentó tras los hechos que "creía que la había dejado consciente" tras el golpe que reconoció haberle dado por impedirle llevarse a su hija.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña ha retomado este martes el juicio con jurado contra este hombre, para quien la Fiscalía solicita una pena de 20 años de prisión por un delito de asesinato, una pena que las dos acusaciones particulares -que representan los intereses de las hijas de la fallecidas- elevan a 25 años de prisión.

En la primera sesión del juicio, el acusado ha alegado que no tenía intención de hacerle daño; pero que, al no dejarle ver a su hija, "la zarandeó y se cayó al suelo". Del resto de lo ocurrido, dice no tener "nada claro" puesto que "ya no era persona".

Los agentes que, tras los hechos, detuvieron al hombre de madrugada en un hostal en Fonteculler (A Coruña), donde estaba hospedado junto a su hija, han declarado que en todo momento se mostró "tranquilo y espabilado".

RECONOCE EL GOLPE

En el momento de su detención, el hombre "reconoce que tuvo una discusión con su suegra y que le dio un golpe, pero él manifestó que la había dejado consciente", ha declarado uno de los agentes.

"A mi juicio era una persona asustada, no lo vi bajo los efectos de ninguna droga", ha dicho este mismo agente.

En la sesión también han declarado agentes de la Policía Nacional que acudieron hasta el lugar de los hechos. Allí, según ha relatado uno de los agentes, la hija de la fallecida les trasladó sus sospechas sobre la autoría del crimen.

"Nos dijo que sospechaba que podría ser su expareja puesto que anteriormente ya había amenazado con hacerle daño a su madre", ha declarado uno de los agentes policiales.

También ha prestado declaración la dueña del hostal donde se hospedó el acusado acompañado de su hija, a quien no le notó "nada raro". Esta mujer ha declarado que el acusado le comentó que "se le había averiado el coche" y que su intención era "irse para Alicante.