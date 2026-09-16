La Guardia Civil auxilia a un gato con la cabeza atrapada en una botella de plástico en Portomarín (Lugo)

Un agente de la Guardia Civil libera a un gato atrapado en una botella de plástico.
Un agente de la Guardia Civil libera a un gato atrapado en una botella de plástico. - GUARDIA CIVIL DE LUGO
Europa Press Galicia
Publicado: miércoles, 16 septiembre 2026 14:20
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   LUGO, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

   La Guardia Civil del municipio lucense de Portomarín ha auxiliado a un gato que tenía la cabeza atrapada en el interior de una botella de plástico.

   Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, los hechos se produjeron a primera hora de este miércoles cuando los agentes, durante un servicio, observaron al animal intentando liberarse por sus propios medios, presentado dificultades para respirar y evidentes signos de temor y desorientación.

   Ante esto, los agentes procedieron a inmovilizar al felino y retiraron la botella de forma segura.

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