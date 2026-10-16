La Guardia Civil investiga a un hombre por una oleada de robos de cable de cobre del alumbrado en Ponteareas - GUARDIA CIVIL

PONTEVEDRA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga a un hombre como presunto autor de nueve delitos de robo con fuerza en la red de alumbrado público e instalaciones municipales de la localidad pontevedresa de Ponteareas.

Tal y como ha informado el instituto armado, la investigación se inició el pasado mes de septiembre a raíz de las denuncias interpuestas en dependencias policiales por el Ayuntamiento.

El Consistorio manifiesto que, entre los días 9 y 23 de septiembre, el municipio había sufrido el corte y la sustracción de varios tramos de cableado en barrios como A Ponte, Bugarín, Quintela, San Roque y Moscadeira, sumando un total aproximado de 3.000 metros de cable de cobre robado.

El avance de las pesquisas dio un giro definitivo cuando los vecinos del barrio de Bugarín retuvieron a un hombre tras sorprenderlo manipulando y quemando cable de cobre en una zona forestal, lo que llegó a provocar un incendio.

Ante la presencia vecinal, el sospechoso huyó del lugar abandonando unos 30 kilos de cableado, que fueron intervenidos de inmediato por la Policía Local de Ponteareas.

Posteriormente, los investigadores comprobaron que dicho material procedía de las líneas de alumbrado público que habían sido saboteadas y denunciadas en las inmediaciones de ese mismo barrio.

Al continuar con las indagaciones, los agentes detectaron que la venta del cobre sustraído la realizaban el investigado junto con una mujer, con la cual mantenía una estrecha relación, haciendo uso de su documentación para ejecutar la venta en las diferentes chatarrerías del municipio.

Las transacciones se efectuaban en fechas inmediatamente posteriores a cada uno de los robos. En total, los agentes comprobaron la venta de 161 kilos de cobre, por los cuales los implicados obtuvieron un beneficio económico ilícito de 966 euros.

A través de diversas fuentes de información y del análisis de los medios de utilizados, se logró posicionar a ambos implicados en los distintos lugares de los robos en las fechas exactas en que se cometieron.

Las diligencias policiales correspondientes fueron entregadas en el Decanato del Tribunal de Instancia de Ponteareas.

Debido a la gravedad de los hechos y a la concurrencia de otros ilícitos penales acumulados, la autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión del principal investigado.