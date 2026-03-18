La Guardia Civil de Ourense desarticula un grupo criminal dedicado a estafar a clientes de un banco electrónico - GUARDIA CIVIL DE OURENSE

OURENSE, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Ourense ha desarticulado un grupo criminal dedicado a estafar a clientes de Abanca online, deteniendo a siete personas e investigando a otras tres como presuntos autores de un delito de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.

Así lo ha trasladado la Comandancia en un comunicado, en el que han desgranado que dicha operación --denominada 'GULUX'-- comenzó "hace algo más de dos años" después de que un empresario de A Gudiña (Ourense), denunciase que le habían estafado 70.000 euros tras haber recibido un SMS que presuntamente era de la entidad Abanca.

Tal y como ha señalado la Guardia Civil, el SMS indicaba a la víctima que "se había iniciado sesión desde un nuevo dispositivo" y le instaba a "bloquear el acceso" a través de un enlace que redirigía al usuario a una web fraudulenta en la que se solicitaban credenciales de acceso a cuentas, así como un teléfono de contacto.

Así, recurriendo a esta estrategia, los ciberdelincuentes lograban apoderarse de la cuenta de los usuarios y realizaban varias transferencias, hasta alcanzar en este caso los 70.000 euros.

OPERACIÓN

En esta línea, la Comandancia ha desgranado que, tras analizar evidencias digitales, rastrear movimientos bancarios y visionar grabaciones de seguridad en colaboración con entidades financieras y operadoras de telecomunicaciones, lograron bloquear 41.000 euros del dinero estafado, reteniendo dicha cantidad en las cuentas receptoras.

Sin embargo, el resto del dinero en parte retirado en efectivo "poco después de los ingresos", y en parte desviado a diversas cuentas nacionales e internacionales "dadas de alta por los propios miembros del grupo criminal" con el objetivo de "ocultar y encubrir la procedencia ilícita del dinero".

Así las cosas, la Comandancia procedió a realizar detenciones principalmente en la provincia de Barcelona --en localidades como Hospitalet de Llobregat, Canovelles, Granollers, y Santa Perpetua de la Mogoda)--, llegando a detener a seis personas --tres hombres y tres mujeres--.

Durante la operación, se investigó además a dos hombres, entre los cuales se encontraba el líder de dicha organización y cuya función principal era reclutar "mular" y diseñar la logística para "mover y blanquear" el dinero --el cual se encuentra actualmente en prisión--.

Asimismo, los agentes procedieron a la detención e investigación de implicados en otras provincias de España, incluyendo la detención de una mujer en Palma de Mallorca, y la investigación de un hombre en la localidad ourensana de Lobios.

"Los detenidos e investigados, todos de nacionalidad española, obtuvieron un beneficio económico directo, lucrándose al recibir dinero en sus propias cuentas, a menudo a cambio de una compensación económica de la organización", han matizado.

Actualmente, la Guardia Civil ha instruido diligencias y las ha remitido a la Plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Verín (Ourense).

DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA

Asimismo, la Comandancia del municipio ourensano de Vilar de Barrio ha detenido este pasado lunes a un vecino de Portugal como presunto autor de un delito contra la salud pública y tráfico de drogas.

Tal y como han informado, se procedió a la detención del hombre después de que, tras ser identificado en un control de seguridad en el kilómetro 12 de la N-532, a la altura de Verín (Ourense), se le incautasen 23 dosis de cocaína.