Guardia Civil de Pontevedra investiga una posible intoxicación en el crucero Disney Dream tras denunciarlo una empleada

Europa Press Galicia
Publicado: domingo, 26 julio 2026 12:01
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    SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

   La Guardia Civil de Pontevedra ha abierto una investigación para esclarecer los hechos alrededor de una denuncia interpuesta por una empleada del crucero Disney Dream, que indicó que había sido intoxicada.

   El crucero llegó a la ciudad olívica el pasado viernes y fue ahí cuando, según fuentes de la Guardia Civil, la supuesta víctima se empezó a encontrar mal, por lo que fue al hospital.

   Este sábado, la mujer interpuso una denuncia, asegurando que había sido intoxicada por otra empleada del barco. Actualmente se está analizando la sustancia que ingirió para determinar que puede haber pasado.

   Además, la Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.

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