Hallado el cuerpo de un hombre en una cascada en Redondela (Pontevedra)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de emergencia han encontrado el cuerpo sin vida de un hombre este viernes en una cascada, en el municipio pontevedrés de Redondela.

Según ha informado el 112, tuvieron conocimiento del suceso alrededor de las 12.20 horas. Fueron varios particulares los que dieron el aviso, indicando que se habían encontrado el cuerpo en el fondo de la Fervenza de A Feixa, en la parroquia de Reboreda.

Al lugar se trasladaron el 061, los Bomberos de Redondela, el GES de Mos, la Policía Nacional y Protección Civil de Redondela.

Una vez allí, recuperaron el cuerpo del fallecido, que se encontraba en una zona de fácil acceso.