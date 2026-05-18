Hallan el cuerpo sin vida de un hombre en el puerto de Boiro (A Coruña)

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El cuerpo sin vida de un hombre, de 74 años de edad, fue localizado flotando en el puerto de Escarabote, en el municipio coruñés de Boiro.

Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 12.20 horas de este lunes y fue un particular el que dio la voz de alarma.

La central de emergencias avisó a Salvamento Marítimo, al Servicio de Gardacostas y a Urxencias Sanitarias de Galicia-061. Hasta el punto también se desplazaron la Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil de la localidad.

Una vez en el lugar, los equipos de emergencias recuperaron el cuerpo del hombre. Según fuentes conocedoras de los hechos consultadas por Europa Press, señalan que los primeros indicios apuntan a causas accidentales.