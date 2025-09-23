Hallan fallecido al vecino de Sada (A Coruña) que faltaba de su domicilio desde el viernes

A CORUÑA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El hombre de 73 años desaparecido en el municipio coruñés de Sada desde la tarde del viernes ha sido localizado fallecido, según han informado desde la Guardia Civil y el Consistorio.

Ha sido tras un operativo con participación de medios terrestres y aéreos y con implicación de la Guardia Civil, la Policía Local, personal del Servicio de Emergencias Municipal y los equipos de emergencias de otros consitorios, así como vecinos.

Fue un familiar el que interpuso una denuncia en el puesto de la Guardia Civil de Oleiros tras desaparecer el hombre, Celso Pérez Regueiro, que sufría principios de Alzheimer o alguna otra enfermedad degenerativa, precisaron en ese momento.