Hallan en la isla de Ons un maravedí de 1622, del reinado de Felipe IV, un "testimonio valioso" de la actividad marítima

Maravedí hallado en la isla de Ons.

VIGO, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La playa de As Dornas, en la isla de Ons, ha sido el escenario del hallazgo de un maravedí --antigua moneda española-- acuñado en 1622, durante el reinado de Felipe IV, que supone un "testimonio valioso" de la circulación monetaria y la actividad marítima histórica en el entorno del Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia.

Estas son las conclusiones del informe preliminar elaborado sobre el descubrimiento, que han trasladado fuentes de la Dirección del Parque consultadas. El hallazgo, avanzado por 'Faro de Vigo', ha sido "casual" y en una zona intermareal. Son varias las formas en las que pudo llegar a la playa barajadas: pérdida accidental, arrastre de un pecio o movilización de sedimentos.

La moneda está en un estado de conservación "muy deterioridado" y "con fuerte corrosión", de forma que presenta una pátina verde asociada a aleaciones de cobre "expuestas a ambientes marinos durante largos periodos".

Sin embargo, la combinación de elementos visibles ha permitido una "interpretación sólida". Por una parte, el anverso muestra un escudo central muy erosionado; y el reverso, un castillo o motivo arquitectónico característico del cuartel de Castilla y una fecha visible de 1622.

Además, se aprecia un resello 'VIII', característico de los realizados en 1641-1642, "cuando se resellaron monedas antiguas para convertirlas en piezas de 8 maravedís ante la crisis monetaria del siglo XVII", indica el informe. Todo ello ha servido para ratificar que la moneda original sería un maravedí de cobre acuñado durante el reinado de Felipe IV (1621-1665).

SIGNIFICADO DEL HALLAZGO

Aunque su valor económico es "reducido", el informe preliminar sí certifica su interés histórico, su valor etnográfico --como testimonio de la actividad humana en Ons en época moderna-- y su relevancia para la interpretación del patrimonio marítimo del Parque Nacional.

En este sentido, el descubrimiento es "coherente" con el contexto histórico conocido para la isla. Entonces, había un intenso tráfico marítimo entre puertos gallegos, portugueses y rutas atlánticas; presencia de marineros, pescadores y pobladores estacionales en la isla, y existencia de naufragios en el entorno del archipiélago.

A continuación, los siguientes pasos serán registrar el hallazgo en el inventario de bienes culturales del Parque y considerar su uso en materiales divulgativos.