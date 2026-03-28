Hallan muerta a una mujer de 66 años en una piscina de Catoira (Pontevedra)

El GES de Padrón interviene en un accidente, en imagen de archivo. - GES DE PADRÓN

PONTEVEDRA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 66 años ha sido hallada sin vida este sábado en una piscina de Catoira (Pontevedra). Según la primera información facilitada por la Guardia Civil, ha aparecido ahogada sin signos de violencia aparentes.

El 112 Galicia tuvo conocimiento de lo ocurrido en la parroquia de Abalo en torno a las 11.30 horas, cuando un alertador informó de su posible fallecimiento.

La central de emergencias movilizó a los Bomberos de Vilagarcía de Arousa, el GES de Padrón, la Guardia Civil y Protección Civil de Catoira. También acudió al lugar personal del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.