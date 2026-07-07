Hallan tirada en una finca a una mujer cuya familia buscaba desde el lunes

LUGO 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una mujer cuya familia buscaba desde la tarde del lunes ha sido hallada tirada en una finca del lugar de Mos, en el municipio lucense de Castro de Rei.

Según ha informado el CIAE 112 Galicia, la familia avisó de que la mujer faltaba desde las 18,30 horas de la tarde del lunes y pedía ayuda para dar con su paradero, tras perderle la pista.

Lo último que sabían era que la mujer había salido de su domicilio, en el lugar de Mos, en Castro de Rei, para acudir al supermercado. Sin embargo, nunca llegó al establecimiento.

Sobre las 6,00 horas de la madrugada, la familia volvió a contactar con el 112 Galicia para indicar que la mujer había aparecido tirada en una finca. Había caído y no podía ponerse en pie por sus propios medios.

Pese a pasar buena parte de la noche tirada en la finca, rechazó la asistencia médica porque se encontraba bien.

En todo momento, los gestores del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia mantuvieron informados a los agentes de la Guardia Civil.