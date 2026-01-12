Hereu reivindica a Navantia como "ejemplo" de reindustrialización tras aprobar inversiones para su modernización

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu (2i), y el delagado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco (1d), durante una visita al astillero de Navantia, a 12 de enero de 2026, en Ferrol - Raúl Lomba - Europa Press

FERROL, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha defendido este lunes en Ferrol el papel estratégico de Navantia como el principal referente de la reindustrialización en España. Durante su visita a las instalaciones del astillero, el ministro ha subrayado que la compañía no solo es un motor económico, sino un pilar fundamental para la "autonomía estratégica" y la seguridad del país.

"Venir hoy a Ferrol es ver el mejor ejemplo de lo que significa la reindustrialización", ha afirmado Hereu, quien ha destacado el cambio de tendencia tras décadas de pérdida de peso industrial.

Según el ministro, el Gobierno busca fortalecer la base tecnológica de defensa para proteger "nuestros valores y nuestro sistema", vinculando estrechamente la política industrial con la capacidad defensiva de España y Europa.

Durante su intervención, acompañado por el presidente de Navantia, Ricardo Domínguez, y el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, Hereu ha recordado el importante respaldo financiero del Ejecutivo central a la empresa pública. En los últimos meses, se han aprobado cinco Planes Especiales de Modernización (PEM) valorados en un total de 2.292 millones de euros destinados a Navantia.

Esta inversión, ha explicado el titular de Industria, tiene como objetivo liderar un proceso de transformación hacia el "astillero 4.0", basado en la eficiencia productiva, la digitalización y la innovación. "Estamos en un momento, no de repliegue, sino de claro despliegue de política industrial", ha aseverado.

NUEVO DIQUE CUBIERTO

A preguntas de los medios sobre la demanda histórica de los trabajadores para construir un nuevo dique cubierto en Ferrol, el ministro se ha mostrado receptivo. Aunque no ha comprometido fechas concretas, ha señalado que el proceso de crecimiento de Navantia obligará a adaptar las instalaciones.

"Las infraestructuras que se precisen para este crecimiento serán abordadas", ha afirmado Hereu, destacando que la carga de trabajo actual garantiza empleo de calidad para los próximos años. El ministro ha apostado por mantener un "diálogo perfecto" con los representantes sociales para afrontar el reto de generar ocupación con mayor formación técnica.

De cara al futuro inmediato, Hereu se ha mostrado optimista sobre la capacidad de la industria naval española para captar nuevos contratos internacionales. "El buen momento que vive la economía española nos permite afrontar los retos estratégicos de 2026 y los años venideros", ha apuntado.

Finalmente, el ministro ha reiterado que España "honrará todos los compromisos internacionales", convirtiendo los pedidos de defensa en una oportunidad para consolidar el tejido industrial y tecnológico nacional.