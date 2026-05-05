Herida una conductora tras salirse de la vía en la AG-56, en Santiago, y volcar

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

Una conductora ha resultado herida este lunes tras sufrir una salida de vía en la autovía AG-56, a su paso por Santiago de Compostela, y volcar.

Según han señalado fuentes del 112 Galicia, varios particulares contactaron con la central de emergencias sobre las 10.15 horas para indicar que un vehículo se había salido de la vía en una curva de esta vía en dirección a la capital gallega y había terminado volcado.

Además, en estas primeras comunicaciones se indicaba que la conductora permanecía atrapada en el interior del habitáculo y no lograba salir por su propio pie.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, de la Policía Local y de los Bomberos de Santiago, que finalmente no tuvieron que excarcelar a la herida porque se encontraba ya fuera del vehículo.

Además, los profesionales del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 confirmaron que atendieron a la mujer y finalmente fue trasladada al centro hospitalario de referencia.