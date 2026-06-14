Herida de gravedad una joven de 19 años atropellada en Celanova (Ourense)

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OURENSE, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una joven de 19 años ha resultado herida de gravedad tras ser atropellada cuando cruzaba la carretera en Vilanova dos Infantes, en Celanova (Ourense). Fue trasladada en helicóptero al CHUO.

Tal y como ha confirmado la Guardia Civil de Ourense, el suceso tuvo lugar a las 15.45 horas en la N-540, en el kilómetro 23. La joven se encontraba cruzando la carretera cuando fue atropellada.

Debido a la gravedad de las lesiones ha sido trasladada en helicóptero medicalizado al CHUO, donde se encuentra en estado crítico. Además, los profesionales sanitarios trasladaron a dos personas más.

Según ha ampliado el 112 Galicia en su boletín informativo, la joven iba acompañada de otra persona cuando fue alcanzada. Su acompañante necesitó atención psicológica especializada y se le puso en contacto con el Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias (GIPCE).