Herida leve una persona tras volcar su vehículo en Foz (Lugo)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha resultado herida leve este sábado tras volcar su vehículo en el ayuntamiento lucense de Foz, tal y como ha detallado el 112 Galicia a Europa Press.

En concreto, la Central de Emergencias ha explicado que recibió el aviso en torno a las 17.00 horas, cuando el vehículo se salió de la vía en la N-642.

Hasta allí se desplazaron los servicios de Urxencias Sanitarias, que atendieron en el lugar a la persona herida, quien pudo salir del vehículo por sus propios medios.