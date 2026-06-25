Herida una mujer en Moaña (Pontevedra) tras declararse un incendio en la cocina de su vivienda

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha resultado herida este jueves en el municipio pontevedrés de Moaña tras declararse un incendio en la cocina de su vivienda, en el lugar de Pozo Negro.

Según ha informado el 112, recibieron el aviso en torno a las 14.40 horas, cuando un particular contactó con la central de emergencias para informar de que la cocina de la casa estaba ardiendo. Indicaba que todos los ocupantes ya se encontraban en el exterior de la vivienda y comenzaban a observar una importante salida de humo.

Al lugar se desplazaron los bomberos de O Porriño, el GES de Mos, la Policía Local, la Guardia Civil y los efectivos de Protección Civil.

Una vez en el lugar, los equipos de intervención solicitaron también la movilización del 061, ya que una mujer presentaba quemaduras en las manos. La mujer herida fue trasladada a un centro sanitario para recibir asistencia médica.

Tras finalizar las labores de extinción, los servicios de emergencias confirmaron que el origen del incendio estuvo en una sartén que había quedado al fuego. Gran parte de la cocina resultó afectada por las llamas.