Herida una mujer tras una salida de vía con su vehículo en Ribeira (A Coruña)

Archivo - Ambulancia del 061 Galicia. - 061 GALICIA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una mujer tuvo que ser excarcelada y resultó herida tras salirse de la vía con su vehículo y colisionar contra la mediana en la AG-11, a su paso por el municipio coruñés de Ribeira. En el vehículo también viajaba una niña que estaba liberada y accesible.

Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo sobre el mediodía de este miércoles y fue un particular el que alertó de que un coche perdiera el control a la altura del kilómetro 38 de dicha vía.

Minutos después, la conductora implicada en el suceso llamó a la central de emergencias para pedir asistencia sanitaria para ella y para su acompañante, una niña.

Hasta el punto se desplazaron los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los Bomberos y el GAEM de Ribeira, la Guardia Civil de Tráfico y los servicios de mantenimiento de la carretera.

Así, los bomberos tuvieron que cortar el respaldo de uno de los asientos del vehículo para retirar a la conductora, que fue trasladada por el personal sanitario.