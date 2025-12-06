Herida una persona y cinco vehículos calcinados tras arden un camión portacoches en Riós (Ourense)

Archivo - Helicóptero y ambulancia del 061. - 061 - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una persona resultó herida y cinco vehículos calcinados tras arder un camión portacoches en la A-52, a su paso por Riós (Ourense), en sentido Vigo.

Según la información del 112 Galicia, el suceso ocurrió minutos después de las 18.00 horas de este sábado y fue un particular el que dio la voz de alarma tras observar como el incendio se inciaba en uno de los vehículos que portaba el camión.

La central de emergencias solicitó la intervención de los Bomberos de Verín, de los miembros del GES de A Gudiña y del personal de limpieza y mantenimiento de la carretera.

Asimismo, valoraron la colaboración de los Bomberos de Xinzo, pero, volvieron a la base tras confirmar que los medios desplazados eran suficientes para hacer frente a la situación.

Por su parte, los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 atendieron a una persona, que resultó herida y fue evacuada al centro hospitalario de referencia.

En el operativo también participaron los agentes de la Guardia Civil.

SALIDA DE VÍA EN A ESTRADA

En otro orden de asuntos, una persona resultó herida tras una salida de vía con su vehículo y caer por un pequeño desnivel en la EP-7001, en la parroquia estradense de Tabeirós.

Hasta el punto se movilizaron los Bomberos do Deza y los miembros del GES da estrada que confirmaron que el único ocupante del vehículo estaba liberado y accesible.

Con todo, fue atendido por los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061. En el operativo también participaron la Guardia Civil y los efectivos de limpieza y mantenimiento de la vía.