Herida una persona en una colisión entre un camión y un turismo en el peaje de la AP-9 en Sigüeiro (A Coruña)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una colisión entre un camión y un turismo a la altura del peaje de la AP-9 en Sigüeiro, en la localidad coruñesa de Oroso, se ha saldado con un herido leve.

Según ha informado el 112 Galicia, el siniestro se ha producido a las 10.20 horas en el kilómetro 56 de la autopista, en la zona de Barciela, donde la Guardia Civil de Tráfico mantiene cortado el carril derecho de circulación en sentido creciente de la circulación, lo que ha provocado retenciones puntuales.

Además, varias llamadas de particulares alertaban de que el vehículo comenzaba a arder. En todo caso, el turismo estaba apartado del camión, que contiene mercancías peligrosas, aunque la carga no se ha visto afectada.

Hasta el lugar se han desplazado también efectivos de los Bomberos de Santiago, Policía Local y servicios de mantenimiento de la carretera, así como profesionales del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que atendieron a una persona que viajaba en el vehículo y que resultó herida leve.